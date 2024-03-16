Литва не верит в единство Евросоюза

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнение в том, что страны ЕС на данный момент способны выработать единую позицию относительно потенциальной отправки западных войск на территорию Украины. Об этом дипломат сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться относительно менее чувствительных вопросов... Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – сказал Ландсбергис, отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать министры возможность выработки единой позиции по размещению западных войск в Украине.

Он отметил, что позицией Литвы является готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".