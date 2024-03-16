Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных построек на территории Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, в рамках этих мероприятий были выявлены факты незаконного проведения физическим лицом строительных работ на территории села Дигях Губинского района на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

В результате мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Исполнительной власти Губинского района и Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, незаконная постройка была снесена.