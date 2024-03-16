Делегации была предоставлена подробная информация о реформах, проводимых в азербайджанской армии, а также о разминировании, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также текущая ситуация на условной границе Азербайджана и Армении.

Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в период 30-летней оккупации и в нынешний период.

18 марта министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился в Баку с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в Минобороны.

Министр обороны рассказал об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, отметил важность дальнейшего развития взаимоотношений.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и их деятельность в других сферах в рамках партнерства с НАТО. Он особо подчеркнул, что тесное сотрудничество с Вооруженными силами Турции внесет значительный вклад в отношения Азербайджан-НАТО.

В завершение были обсуждены перспективы развития в сфере кибербезопасности, разминирования, а также других направлений двусторонних военных отношений, состоялся широкий обмен мнениями по региональной безопасности и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.