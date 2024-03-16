На границе Пакистана и Афганистана неспокойно

Силы движения «Талибан» нанесли удары по Пакистану в ответ на налеты на провинции Пактика и Хост. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Министерство обороны в правительстве, сформированном талибами.

Ответным ударам подверглись пакистанские военнослужащие на границе двух стран, цитирует агентство заявление министерства. Другие подробности не приводятся.

18 марта ВВС Пакистана нанесли удары по населенным пунктам Ламан (провинция Пактика) и Паса Мелла (провинция Хост), расположенным вблизи пакистано-афганской границы. Операция была проведена в ответ на нападение 16 марта боевиков радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» на базу Вооруженных сил Пакистана в городе Мир-Али в приграничном округе Северный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва), в результате которого погибли семь военнослужащих.