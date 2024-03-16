За кого проголосовали россияне в Азербайджане?

Россияне за рубежом активно голосовали за Владислава Даванкова - депутата и замглавы Госдумы РФ из партии «Новые люди», передают российские оппозиционные СМИ со ссылкой на данные ЦИК.

Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)

Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)

Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)

Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)

Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)

Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%).

Ереван: Даванков (49,85%), Путин (32,87%).

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%)

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%)

Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%)

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%)

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%)

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%)

Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%)

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%).

Как отмечается, Даванков стал для россиян в эмиграции альтернативным «антивоенным» кандидатом после того, как Бориса Надеждина не пустили на выборы. Хотя кандидат и выступал за переговоры, он давал понять, что не готов поддержать возвращение Украине захваченных территорий.

«Мир и переговоры. Но на наших условиях, а не откате назад. Очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной», - говорилось в его программе кандидата.