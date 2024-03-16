Кремль о «санитарной зоне» между Россией и Украиной

Буферная или «санитарная зона» на границе с Украиной нужна для того, чтобы враг не мог бить по российским объектам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он пояснил заявление главы государства Владимира Путина о том, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону».

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую действительно буферную зону, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», - пояснил представитель Кремля.