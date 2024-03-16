Президент Германии отказался поздравлять Путина

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пятый срок, заявила его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

«Никакого письма [с поздравлением] Путину не будет», — сказала она газете Tagesspiegel.

До этого Штайнмайер опубликовал заявление, в котором отметил, что он думает «о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима».

В 2018 году президент ФРГ поздравлял Путина с победой на президентских выборах. Также в качестве главы МИД Германии Штайнмайер посещал Кремль после аннексии Крыма и участвовал в подготовке Минских соглашений в 2014 году.