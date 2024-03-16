Условия Израиля

Израиль на переговорах с радикальным движением ХАМАС в Катаре намерен добиться шестинедельного перемирия в секторе Газа, в рамках которого палестинские боевики должны будут освободить 40 заложников. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

По информации агентства, делегация еврейского государства под руководством главы израильской разведслужбы «Моссад» Давида Барнеа направится в Катар 18 марта. Как отмечает источник, переговоры могут продлиться по меньшей мере две недели, такая их ожидаемая продолжительность вызвана «трудностями, которые могут возникнуть у иностранных делегатов ХАМАС при попытке связаться с представителями движения внутри осажденного анклава».

Ранее радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля принял решение направить делегацию высокого уровня в Катар для продолжения переговоров с ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. По ее данным, правительство Израиля наделило делегацию «относительно широкими полномочиями» по ведению переговоров. Вместе с тем по ряду ключевых вопросов решающими будут голоса премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, указала радиостанция со ссылкой на источники.