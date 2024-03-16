Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:29

Новое исследование, проведенное V-DemInstitute, аналитическим центром Университета шведского Гетеборга, говорит, что в 35 странах мира наблюдается снижение планки свободных и честных выборов (в 2019 году таких было 16). Из 60 государств, в которых в этом году проводятся выборы, в 31 ухудшились показатели демократии, а улучшились лишь в трех. Грустную картину дает и исследование престижного центра Pew в США. Его исследователи выяснили, что в 24 странах энтузиазм в отношении представительной демократии резко сократился по сравнению с 2017 годом, и 59 процентов граждан говорит о своем недовольстве тем, как работает их демократия. Да что там говорить, достаточно посмотреть на широкую поддержку популистов и автократов в таких странах, которые считают себя демократическими, как США с Дональдом Трампом или Венгрия с Виктором Орбаном.

В то же время Pew установил, что диктатура, тем более военная, не популярна по крайней мере в двух десятках стран. Там граждане требуют более ответственной политики властей и ограничения их пребывания в должности. Прошедшие в России президентские выборы – сегодня главная тема в США. Их результат был предсказан американскими экспертами с точностью до одного процента, поэтому проценты голосов, полученных Владимиром Путиным, никого не удивили. Эти выборы лишь подтвердили тренд, заключающийся в том, что с каждым новым избирательным циклом цифра растет. В 2012 году Путин получил 63,6 процента голосов, в 2018 – 76 процентов. Теперь – 87 процентов. «Наиболее важным итогом всех российских выборов является подтверждение легитимности, – напоминает Politico слова Путина, произнесенные в ноябре прошлого года. – Это основа политической стабильности».

Однако, как говорит издание, последние выборы были самыми неконкурентными за всю четверть века правления Путина. Три кремлевских кандидата, не считая самого ВВП, отделяли эти выборы от тех, которые проводил Иосиф Сталин, когда был всего лишь один кандидат. Никогда еще независимых наблюдателей не было так мало и с таким ограниченным доступом к участкам. А на участках в регионах, где проводилось электронное голосование, существовали черные дыры, позволявшие избиркомам произвольно менять результаты волеизъявления граждан по своему усмотрению. Массовые принуждения к голосованию обязательно в первый день процесса наблюдались по всей стране на заводах, фабриках, библиотеках, театрах. Знакомые автору эти строк журналисты, работающие в крупнейших газетах России, также сообщали мне, что главные редакторы требовали от сотрудников представить им скриншоты их заполненных бюллетеней. Разумеется, где галочка стоит в квадратике «за Путина». При этом, как указывает Politico cо ссылкой на Екатерину Шульман, российскую политическую активистку, самое грубое нарушение пресловутой легитимности имело место на территориях, оккупированных Россией в восточной Украине. Там мало того что граждане были вынуждены голосовать под дулами автоматов, так еще и учитывались – совсем по Гоголю – «мертвые души». В самопровозглашенных республиках, говорит Шульман, официально насчитывается 4,6 миллиона потенциальных избирателей. Однако это была украинская статистика довоенного времени, которая никак не соответствует нынешнему дню. Многие жители Донецка или погибли на войне, или уехали в более спокойные регионы Украины.

При всех этих манипуляциях, как пишет The New York Times, «Кремль не смог добиться картинки национального единства, которую он хотел получить». Издание говорит, что в последние месяцы было три события, которые свидетельствуют о растущем оппозиционном движении в России. В январе все видели длинные очереди людей, которые хотели поставить свои подписи за выдвижение независимого антивоенного кандидата Бориса Надеждина. В феврале десятки тысяч пришли на похороны умершего в тюрьме «Полярный волк» Алексея Навального. А в минувшее воскресенье прошел так называемый «Полдень без Путина», когда избирателей призвали голосовать за любого кандидата, кроме Путина. Или в крайнем случае просто испортить бюллетень. Эта акция была грандиозной манифестацией того, что сотни тысяч россиян по всей стране – от Москвы и Санкт-Петербурга до Дальнего Востока – не хотят видеть Путина президентом России. Очереди на «Полдень без Путина» в крупных городах были километровыми – такими их и показали в прямом эфире крупнейшие телекомпании Америки. Пожалуй, впервые США, да и все остальные страны Запада увидели в России гражданское общество. Был, наверное, навсегда похоронен позорный тезис о том, что россияне являются «генетическими рабами», неспособными на бунт.

И одновременно очень сильное впечатление произвели очереди в полдень воскресенья, выстроившиеся в разных столицах мира. В Берлине в такой очереди находилась Юлия Навальная. Держа в руках бюллетень с именем своего умершего супруга, она простояла в этой очереди к посольству России 5 часов. «Берлин становится центром антипутинского протеста», - пишет The Washington Post. Но таких мест в Европе немало. Даже в Люксембурге с населением 640 тысяч человек к консульству России выстроилась километровая очередь. Как написал haqqin.az в своей информационной ленте, эти выборы за рубежом Путин проиграл вчистую. Например, по данным опроса службы «Весна», из примерно 1 700 голосовавших в посольстве в Праге ответ о своем выборе дали 1 310 человек. Из них Путина поддержали 4,1%, почти 25% испортили бюллетень. Около 1 000 человек не смогли проголосовать – не хватило времени.