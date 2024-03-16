18 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Байрамов и Столтенберг также обсудили процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией.

На встрече было отмечено, что существует историческая возможность по продвижению азербайджано-армянской мирной повестки и Азербайджан прилагает усилия для максимального использования появившихся в этом направлении возможностей.