Кремль не согласен с мнением США о выборах

Москва не согласна с оглашенной США оценкой выборов президента России и не готова к ней прислушиваться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил журналистам, что, по мнению Вашингтона, выборы российского президента не являются ни свободными, ни справедливыми.

«Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами (президент России Владимир) Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы», - отметил Песков.

Он также напомнил, что США «глубоко вовлечены» в войну в Украине. «(Это) страна, которая по сути, де-факто воюет с нами. Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать, хотя еще раз повторяю: мы категорически с ними не согласны, и, наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», - добавил он.