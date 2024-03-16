Столтенберг уже в Тбилиси

"Альянс, а также сам господин Столтенберг всегда отличаются важными заявлениями в поддержку нашей страны. У нас очень тесная координация в плане проведения реформ в Грузии. Я думаю, что этот визит действительно придаст новый импульс нашим двухсторонним отношениям. Мы продолжим тесную координацию и сотрудничество с альянсом", - сказал журналистам глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, который встречал Столтенберга в аэропорту.

Столтенберг проведет переговоры с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделают совместные заявления для СМИ. После встречи с главой грузинского правительства генсек проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Генсек Североатлантического альянса прибыл в Грузию из Азербайджана в рамках южнокавказского турне. После переговоров в Тбилиси он отправится в Ереван, где встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьером Николом Пашиняном.