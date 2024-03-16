Белгород обстреляли: есть жертвы

Два человека погибли и четверо пострадали после отражения воздушной атаки ВСУ в селе Никольское Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его информации, погибли двое мужчин, один из них 17 лет. Ещё трое мужчин и маленькая девочка ранены.

Один дом в селе разрушен в результате прямого попадания, еще четыре дома получили повреждения.

«Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов — в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся», — написал Гладков.

Село Никольское находится в 12 километрах к югу от Белгорода и в 15 километрах от границы с Украиной.