Трамп о смерти Навального

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «вероятно» причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме в прошлом месяце. Об этом сообщает Politico.

«Я не знаю, но возможно, я имею в виду, возможно, можно сказать, вероятно, я не знаю», - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, несет ли Путин ответственность за смерть Навального.

«Он (Навальный – ред.) молодой человек, поэтому по статистике он должен был бы жить еще в течение длительного времени... значит, произошло что-то необычное», - добавил Трамп.