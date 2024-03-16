Продолжат ли в Армении смотреть российские телеканалы?

"В ближайшее время в Москве пройдут консультации, в ходе которых армянская сторона представит свои предложения по решению проблемы. Решения вытекают из армяно-российского соглашения и государственных интересов Армении, заключающихся в представлении такого телевизионного контента, который ни при каких обстоятельствах не предполагает вмешательства во внутренние дела Армении, оскорбления государственных символов Армении и государства в целом, а также чувств и достоинства нашего народа", - отметил он.



Айрапетян напомнил, что последние консультации по этой теме состоялись в декабре, однако, по его словам, ничего не изменилось. "Это значит, что заложенные в соглашение инструменты, предназначенные для предотвращения подобных явлений, не работают. Учитывая это, мы сформулировали наши предложения для решения проблем", - добавил он.

Напомним, что в конце октября 2023 года в МИД Армении сообщили, что в передаче на российском Первом канале "были озвучены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения". В МИД республики был приглашен посол РФ. 25 октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян выступил с утверждением, что российские телеканалы, вещающие в Армении, якобы допустили определенные нарушения. Позднее об этом также заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.