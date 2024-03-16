Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил желание, чтобы американский народ был таким же, как и граждане Северной Кореи. Об этом свидетельствует видео, распространившееся в соцсетях.

Так, на видео слышно, как Трамп говорит, что, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын выступает на мероприятиях, «его люди сидят и внимают».

И после добавил, что хочет, «чтобы мой народ делал то же самое».

Также Трамп назвал Ким Чен Ына «сильным лидером», и что он не допускает инакомыслия в своей стране.