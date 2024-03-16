Карапетян: В Азербайджане осталось оружия на 5 миллиардов…

Карапетян раскритиковал желание властей Армении «закупать дорогое западное и незнакомое нашей армии вооружение». «Вместо того чтобы вооружаться, нужно было грамотно управлять армией, чтобы в Азербайджане не осталось оружия на 5 миллиардов. И он еще говорит о ведении переговоров, в то время как с ним давно не ведут переговоры, а требуют», - заявил экс-министр обороны.

Карапетян также признался, что в 2021 году он договорился с министром обороны России Шойгу о реформировании армянской армии и в Ереван приехали 40 высокопоставленных российских генералов.

14 марта президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», указал на тот факт, что во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. «В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 млрд долларов. Возникает вопрос: откуда у Армении столько денег? Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно», - отметил глава государства.