Кремль: Юлия Навальная теряет свои корни

«Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать слова Юлии Навальной.

«Очень много людей, которые совсем уже оторвались от родины. Упомянутая вами Юлия Навальная все больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с родиной, теряют понимание родины и перестают чувствовать пульс своей страны», — сообщил Песков.

Также Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном обмене Алексея Навального.

«Президент Путин вчера не подтверждал о том, что проведены переговоры. <…> Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры», - отметил он.

Песков также добавил, что Путин не стал называть «ни этого [выдвинувшего идею] человека, ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута», поэтому он сам от имени Кремля не будет давать дополнительных комментариев.