Azpetrol уже в Агджабеди

Компания Azpetrol, имеющая самую большую в Азербайджане сеть АЗС, в соответствии со cтратегическим планом развития 19 марта ввела в эксплуатацию 104-ю по счету АЗС модульного типа в Агджабеди.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор компании Джейхун Мамедов и другие сотрудники компании, а также заместитель начальника Исполнительной власти Агджабединского района Тогрул Буньятов.

Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Первая АЗС компании – «Спартак» – была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку. Компания также владеет 1 пунктом заправки газом, 4 постами для заправки CNG (сжатый природный газ), 4 постами для заправки LPG (сжиженный газ бутан-пропан), одним CNG-терминалом и 20 постами для зарядки электромобилей.