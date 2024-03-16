Байден сравнивает себя с Обамой

Президент США Джо Байден часто сравнивает себя со своим предшественником на посту главы государства Бараком Обамой, при котором он был вице-президентом с 2009 по 2017 год, и принимает политические решения на основе своего многолетнего соперничества с ним. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, соперничество с Обамой сказывается на том, как Байден управляет страной. Портал утверждает, что конкуренция с Обамой и стремление исправить ошибки, допущенные им на посту президента, повлияли на решения Байдена по таким важным вопросам, как ситуация в Афганистане, отношения с Израилем и взаимодействие с Конгрессом США. В частности, нынешний американский лидер был решителен в вопросе вывода войск из Афганистана в 2021 году, так как считал, что Обама должен был последовать его совету и вывести основную часть армейских подразделений еще в 2009 году, поясняет Axios.

По информации портала, нынешние и бывшие помощники Байдена отмечают, что он "часто сравнивает себя с человеком, которому служил в качестве вице-президента". Это сложные отношения, в которых присутствует соперничество, особенно со стороны Байдена, отмечает Axios. Так, два неназванных источника из окружения американского президента заявили, что, рассуждая о своих достижениях, Байден порой произносит фразу "Обама бы позавидовал".