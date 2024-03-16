Бьет Кадыров, а виноваты другие

В Грозном привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников СИЗО №1, где летом прошлого года сын Рамзана Кадырова Адам избил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом сказано в ответе следственного управления по Чечне, который опубликовал телеграм-канал Baza. Ранее полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Адама Кадырова из-за его возраста.

Как именно наказали сотрудников грозненского СИЗО и кому был адресован ответ на обращение о проведении проверки, неизвестно. Официального подтверждения назначения дисциплинарной ответственности также нет. Редакция Кавказ.Реалии проанализировала снимок документа с помощью программы для обнаружения манипуляций – никаких сторонних вмешательств она не нашла.

Заявление об избиении задержанного за сожжение Корана еще 18 августа зарегистрировали в отделе полиции №1 в Грозном, говорится в ответе СКР по Чечне. Публично о нем стало известно за два дня до этого, 16 августа – тогда сам Журавель рассказал уполномоченному по правам человека в Чечне Мантуру Солтаеву, что был избит сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.

Прокуратура Чечни в ответе отчиталась о взятии на контроль процессуальной проверки. При этом ни в одном из документов не был упомянут сын главы республики, хотя его причастность к избиению ранее признал сам Рамзан Кадыров.

В конце февраля суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии жителя Волгограда Никиту Журавеля по делу о сожжении Корана. Он был признан виновным по статье о хулиганстве. Ему также назначили 300 часов обязательных работ по уголовной статье об оскорблении чувств верующих.