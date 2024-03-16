Пашинян у азербайджанских границ приготовился возвращать четыре газахских села

Отдел информации 17:02

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в приграничных с Азербайджаном селах Тавушской области. По сообщениям армянских СМИ, сначала он встретился в селе Аскипара (Воскепар) с жителями этого села и нескольких приграничных населенных пунктов, а затем отправился в село Киранц.

На пресс-конференции на прошлой неделе Пашинян анонсировал, что посетит села Тавушской области, граничащие с Азербайджаном. Он не исключил возможности скорого возвращения Азербайджану четырех из оккупированных в начале 90-х годов сел Газахского района и заявил, что поедет в Тавуш, чтобы обсудить изменение расположения коммуникаций, проходящих в непосредственной близости от этих сел - автомагистрали и газопровода, соединяющего Армению и Грузию. Напомним, что в официальном заявлении, распространенном Офисом вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, говорилось, что четыре села Газахского района, не являющиеся эксклавами, должны быть немедленно возвращены. Заявление было сделано после последней встречи комиссий по пограничным вопросам во главе с заместителями премьер-министров Азербайджана и Армении. Хотя это заявление вызвало волну возмущения в Армении, Никол Пашинян заявил общественности, что, поскольку села де-юре не принадлежат Армении, их возвращение будет неизбежным. Армянский журналист Воскан Саркисян на своей странице в Facebook сообщил подробности поездки Пашиняна в Аскипара. Со слов Саркисяна, премьер-министр сказал жителям, что четыре села должны быть возвращены, иначе начнется новая война.

«Премьер-министр Никол Пашинян сегодня, 18 марта, встретился в Доме культуры Воскепара с жителями сел Воскепар, Баганис и Воскеван. Во встрече приняли участие также вице-премьер Мгер Григорян, губернатор Тавуша Айк Галумян, глава общины Ноемберян Арсен Агабабян, а также главы общин Воскевана, Воскепара и Баганиса. Если раньше Никола Пашиняна в Воскепаре принимали тепло, то на этот раз его приняли очень холодно, даже недружелюбно. Когда Пашинян вошел в зал, половина присутствующих не встала с места. Как сообщили участники встречи, их возмутило то, что Никол Пашинян вновь продемонстрировал небольшой макет карты Республики Армения. Пашинян заявил жителям сел, что четыре села должны быть переданы Азербайджану, в противном случае начнется война», – пишет журналист. По словам Саркисяна, Пашинян заявил, что в случае с этими четырьмя селами есть 3 варианта: сдать их, не сдать, вступить в войну с Азербайджаном. В последнем случае Турция вступит в войну на стороне Азербайджана.