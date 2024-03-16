В преддверии праздника Новруз Международный аэропорт Гейдар Алиев преобразился в удивительное место, где культурные ценности встречаются с элементами авиации.

В рамках сотрудничества между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и ОАО «Азерхалча» на территории Бакинского аэропорта созданы уникальные инсталляции, отражающие богатство азербайджанской культуры. Декоры Новруза, вдохновленные элементами ковров, считающиеся главным символом национального наследия, демонстрируют разнообразие и богатство нашей культуры. Установленные здесь табло информируют гостей и пассажиров об истории и особенностях узоров и изображений, украшающих эти произведения искусства.

При входе в Бакинский аэропорт гостей встречает мистический воздушный транспорт–инсталляция «ковер-самолет» под открытым небом, перенося их в мир волшебства и фантазии. Царящая здесь атмосфера позволяет каждому посетителю погрузиться в удивительный мир национальных традиций и ценностей, познакомиться с культурным наследием нашей страны.

Ковроткачество – одно из древних народных промыслов Азербайджана, которое передается из поколения в поколение благодаря искусным женщинам-ковроткачихам, проживающим в различных уголках страны. Поддержка и признание их труда в области ковроткачества является важным шагом в сохранении этого ценного наследия для будущих поколений.

Добро пожаловать в Международный аэропорт Гейдар Алиев, где встречаются традиции и современность. С праздником Новруз!