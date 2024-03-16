Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала cубботник в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кура» в Мингячевире.

В акции в поддержку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится 15 декабря в Азербайджане, приняли участие спортивно-тренерский состав Федерации каноэ и гребли Азербайджана, представители федерации, а также Министерство молодежи и спорта, Исполнительная власть Мингячевира, Центральный региональный центр молодежи и спорта, а также представители администрации города.

Основной целью проведения мероприятия является участие в охране окружающей среды, зеленых насаждений, водных ресурсов, а также привлечение общественности к сохранению экологии. Во время акции были проведены субботники как в окрестностях Олимпийского, так и на реке Кура.