Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамен для детей ФОТО, ВИДЕО
Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) провела официальный экзамен на получение поясов для детей. В нем приняли участие 250 дзюдоистов. Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, были вручены пояса и сертификаты.
Спортивный директор ACF Кямран Талыбов сообщил: «Сегодня Федерация дзюдо Азербайджана провела четвертый экзамен. До этого экзамены на поясные степени были организованы в Баку, Гяндже и Сабирабаде. После этого в течение года планируется проводить экзамены на пояса в других регионах и городах. Основная цель этого экзамена - проверить базовые знания, технические навыки детей и повысить их мастерство. Эти приемы очень помогут им в будущих соревнованиях и турнирах».
Проведение официальных экзаменов на получение поясов важно для того, чтобы спортсмены досконально освоили приемы дзюдо, а также для их мотивации. Экзамен на пояс необходим также для оценки и официального признания профессионального уровня, а также для дальнейшего участия в престижных внутренних соревнованиях.