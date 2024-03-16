Искусственный интеллект напишет за вас песню

Бренд Milka запустил кампанию с искусственным интеллектом, в которой каждый желающий сможет создать персонализированную песню в подарок близкому человеку.

Для этого вам потребуется:

1. Купить любой продукт Milka.

2. Создать трек на сайте az.milkapromo.me

3. Участвовать в еженедельном розыгрыше призов.

Платформа Milkapromo.me использует передовые технологии в сфере ИИ. Для того чтобы создать уникальный трек, вам нужно ввести имя и другие персональные характеристики человека, которому посвящаете трек. Отметим, что платформа поддерживает не только азербайджанский, но и русский язык.

Узнай, как звучит твоя нежность на az.milkapromo.me!