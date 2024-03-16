В Самухе масштабная реконструкция электросетей фото; видео
ОАО «Азеришыг» продолжает ремонтно-восстановительные работы в регионах Азербайджана, включая отдаленные горные, приграничные районы, с целью замены старых, изношенных электросетей новыми. В рамках этой программы обновлены электросети в четырех селах Самухского района.
Согласно сообщению пресс-службы ОАО, полностью завершены работы по восстановлению сетей 0,4 и 10 кВ в селах Сеидли, Гядили, Сарыгамыш и Саркар. В этих селах старые открытые провода заменены на современные изолированные. Также полностью обновлены линии электропередач напряжением 0,4 кВ. В селах установлены новые счетчики, 20 современных трансформаторных подстанций. В селе Алиушагы работы продолжаются.
В целях обеспечения бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения Самухского района и сел полностью реконструирована и введена в эксплуатацию подстанция 110/35/10 кВ. Также завершен ремонт на 35/10 кВ подстанции Алиушагы.
В 4 селах 2 тысячи абонентов обеспечены стабильной и бесперебойной электроэнергией.