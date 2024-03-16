Дисциплинарный комитет АФФА пожизненно отстранил от футбола четырех человек из-за участия в договорных матчах.

Это – Эге Атлам и Фахмин Мурадбейли из клуба Первой лиги «Иреван», а также Руфат Гасанов из детского футбольного клуба «Азербайджан Гарталлары» и некто Юсиф Рустамов.

Фахмин Мурадбейли известен по выступлениям за «Нефтчи», за который он в сумме провел около 100 матчей. Также он играл в «Сабаиле» и «Кешля». Играл за юношеские и молодежные сборные Азербайджана.

Еще несколько футболистов дисквалифицированы на два года за то, что знали о договорных матчах, но не сообщили о них. Среди них игроки «Иревана», «Баку Спортинг», «Лерика».

На 1200 манатов оштрафован и дисквалифицирован на два года вице-президент футбольного клуба «Гусар» Эльвин Худадатов.