Ильхам Алиев поздравляет народ Азербайджана

В тексте поздравления говорится: «Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю всем вам весеннего настроения, здоровья и успехов в дальнейших делах.

Древний Новруз байрамы, берущий свое начало в глубоких слоях нашей истории, воплощает в себе большое жизнелюбие, богатую духовность, широкое мировоззрение и оптимистические мысли о будущем наших прадедов. Он воспевает торжество единения общества с природой и высшие ценности, присущие человечеству, – доброту, сострадание, милосердие. Этот дорогой праздник, сыгравший важную роль в формировании национального самосознания, у нас сегодня, как и сотни лет назад, встречают с хорошим настроением, красочными церемониями и многочисленными народными гуляниями.

Традиции Новруза являются неоценимым вкладом нашего мудрого народа, всегда с особым уважением относящегося к своему многовековому культурному прошлому, в общечеловеческую цивилизацию. Сохранение, достойное развитие и передача грядущим поколениям этих традиций, являющихся священной реликвией наших предков, - гражданский долг каждого азербайджанца.

Нынешний Новруз байрамы ознаменован тем, что совпал с началом нового этапа нашей жизни в условиях полного восстановления территориальной целостности и суверенитета. Обновляющая атмосфера весны усиливает решимость каждого из нас созидать во имя более сильного Азербайджана. Уверен, что мы с большим воодушевлением, дарованным нам чувством победы, успешно реализуем в кратчайшее время свое возвращение навечно на наши освобожденные исконные земли.

Желаю, чтобы Новруз байрамы, переполняющий сердца светом, принес в каждый дом, каждый очаг много радости, изобилия и благополучия».