Заявление Евросоюза о выборах в России

Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России и подверг критике голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений». Соответствующее заявление опубликовал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации», — говорится в заявлении.

Боррель обратил внимание на усиление репрессий в России, и, в частности, на гибель оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Также в заявлении подчеркивается, что Евросоюз не признает проведение голосования в аннексированных украинских регионах. «Так называемые «выборы» на этих территориях представляют собой еще одно явное нарушение Россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Боррель.

«Европейский Союз вновь заявляет, что он не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых «выборов» на территории Украины, ни их результаты, — пишет Боррель. — Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий».