Цены на какао побили все рекорды

Мировые цены на какао-бобы впервые за всю историю превысили отметку $8 300 за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе сегодняшних торгов на максимуме стоимость этого сырья достигла $8 448 за тонну, что вдвое выше, чем в конце 2022 года. После стоимость фьючерсов скорректировалась до $7934 за тонну.

Рекордный рост котировок какао-бобов начался в феврале, когда их цена впервые с 1977 года перевалила за $5 тыс./тонну. Затем стоимость продолжила расти и на прошлой неделе побила максимум 47-летней давности, достигнув $5,5 тыс./тонну.