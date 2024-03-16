Евросоюз переходит в режим «военной экономики» новость дополнена
Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что, если ЕС желает мира, ему «следует готовиться к войне», поскольку союз противостоит самому серьезному вызову в области безопасности со времени Второй мировой войны.
«Мы должны хорошо подготовиться в том, что касается обороны, и перейти в режим «военной экономики», - написал Мишель в статье, опубликованной в газете La Libre Belgique.
По его словам, «настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность». «Мы больше не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединенных Штатах или где-то еще», - считает глава Европейского совета.
Он призвал «усилить наш потенциал как ради Украины, так и для Европы, чтобы защищать демократический мир». Мишель подчеркнул, что «усиленная Европа будет содействовать укреплению НАТО и улучшит нашу коллективную оборону».
Евросоюз, указал председатель Евросовета, «может и должен сделать еще больше» для своего оборонного потенциала, отметив, что ЕС в целом расходует на оборону в среднем меньше, чем поставленная НАТО цель в 2% от ВВП.
«Вот уже десятилетия, как Европа недостаточно инвестирует в наши безопасность и оборону. Сегодня мы противостоим самому серьезному вызову в области безопасности со времени Второй мировой войны, из-за чего нам следует усилить нашу подготовку по части обороны. Это потребует от нас радикального и необратимого изменения наших раздумий в направлении стратегического мышления в том, что касается безопасности», - написал Мишель.