«Мы должны хорошо подготовиться в том, что касается обороны, и перейти в режим «военной экономики», - написал Мишель в статье, опубликованной в газете La Libre Belgique.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что, если ЕС желает мира, ему «следует готовиться к войне», поскольку союз противостоит самому серьезному вызову в области безопасности со времени Второй мировой войны.

По его словам, «настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность». «Мы больше не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединенных Штатах или где-то еще», - считает глава Европейского совета.

Он призвал «усилить наш потенциал как ради Украины, так и для Европы, чтобы защищать демократический мир». Мишель подчеркнул, что «усиленная Европа будет содействовать укреплению НАТО и улучшит нашу коллективную оборону».

Евросоюз, указал председатель Евросовета, «может и должен сделать еще больше» для своего оборонного потенциала, отметив, что ЕС в целом расходует на оборону в среднем меньше, чем поставленная НАТО цель в 2% от ВВП.

«Вот уже десятилетия, как Европа недостаточно инвестирует в наши безопасность и оборону. Сегодня мы противостоим самому серьезному вызову в области безопасности со времени Второй мировой войны, из-за чего нам следует усилить нашу подготовку по части обороны. Это потребует от нас радикального и необратимого изменения наших раздумий в направлении стратегического мышления в том, что касается безопасности», - написал Мишель.