Дело экс-министра Нахчывана направили в суд

Завершилось следствие по уголовному делу бывшего министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Рафаэля Рза оглу Алиева и Мансура Туран оглу Аскерова, занимавшего должность начальника отдела регулирования таможенных тарифов и платежей Государственного таможенного комитета.

Как стало известно haqqin.az, дело направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики. Дело находится в производстве судьи Фаика Гейдарова. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Указанные лица обвиняются в совершении деяний, предусмотренных статьей 179.4 (присвоение средств в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Рафаэль Алиев и Мансур Аскеров были привлечены к уголовной ответственности в результате следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в ноябре 2022 года.