У союзников России закупили снаряды для Украины

Чехия договорилась о закупке 800 тысяч снарядов для Украины у третьих стран, некоторые из которых являются союзниками России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Из этих 800 тысяч в первом транше оплачено уже 300 тысяч.

Также найдены поставщики для закупки еще 700 тысяч снарядов, когда будут собраны средства. Общая стоимость двух заказов на боеприпасы – около 3,3 млрд евро. Для этих сделок Прага активировала свои контакты времен холодной войны по всему миру, в том числе со странами Глобального Юга. Договорится удалось о закупке 300 тысяч боеприпасов советского образца и около 500 тысяч – западного производства.