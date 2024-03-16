Евросоюз выделяет Украине 5 млрд военной помощи

Министры иностранных дел государств, входящих в Европейский Союз, согласовали выделение Украине дополнительной военной помощи в размере пяти миллиардов евро. С соответствующим соглашением выступила пресс-служба ЕС.

«Совет [ЕС] принял решение увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира на €5 млрд и выделить это пополнение для Украины путем создания специального Фонда помощи Украине», – говорится в заявлении.