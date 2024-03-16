Столтенберг перепутал Тбилиси с Баку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перепутал Тбилиси и Баку на пресс-конференции в грузинской столице.

«Хорошо вновь вернуться в Баку и хорошо вновь находиться здесь, поскольку это показывает, как высоко мы ценим партнерство Грузии и НАТО», - сказал Столтенберг, находясь рядом с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Столтенберг не заметил свою ошибку.

Ни премьер Грузии, ни журналисты, ни члены делегации НАТО не поправили его, что обычно происходит при подобных оговорках европейских чиновников на брифингах в Брюсселе.

Столтенберг с 17 марта совершает поездку по странам Южного Кавказа, которую он начал с Азербайджана и завершит 19 марта в Армении.