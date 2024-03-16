Украина отреагировала на слова Путина

В комментарии Reuters Подоляк назвал слова Путина свидетельством того, что Россия не планирует останавливаться в своей войне против Украины.

«Это прямое заявление о том, что война будет только идти по пути эскалации, — цитирует Подоляка Reuters. — Все это явное свидетельство того, что Российская Федерация не готова жить в современных социальных и политических отношениях и принимать во внимание абсолютно суверенные права других стран».

Один из сотрудников российских СМИ спросил Путина накануне, может ли Харьковская область быть присоединена к России с учетом нападений на Белгородский и Курский регионы со стороны Украины.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил Путин. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь может идти о создании «буферной зоны», «чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».