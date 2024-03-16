В Минтруда на славу потрудились за прошедший год

Министр Сахиль Бабаев отметил важные шаги, предпринятые в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева по усилению социальной защиты семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной.

Семьям шехидов и инвалидам войны в 2023 году было предоставлено 1 500 квартир и индивидуальных домов, после 44-дневной Отечественной войны - 6 000, а всего за прошедший период - 14 800. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что программа обеспечения жильем этих категорий граждан успешно продолжается и в послевоенный период была расширена в 5 раз. Кроме того, в этом году семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной планируется предоставить еще 1 500 квартир и частных домов.

Также лицам с ограниченными возможностями в послевоенный период было предоставлено 494 автомобиля, в целом за минувший период - 7 600 автомобилей, меры в этом направлении будут продолжены.

На заседании была доведена до сведения работа, проводимая по направлениям деятельности Агентства социальных услуг при министерстве. Отмечено, что за два месяца этого года в учреждениях социального обслуживания было обслужено около 1 800 человек, около 3 900 человек обеспечены социально-бытовым обслуживанием на дому, 67 человек получили санаторно-курортное направление, 48 человек прошли реинтеграцию.

За два месяца этого года в специализированных центрах социального обслуживания, открытых в Баку и Сумгаите в прошлом году, до 500 детей с ограниченными возможностями здоровья и 149 детей-инвалидов получили социальные услуги реабилитационной направленности. Подчеркивалось, что в этом году такие центры откроются в Агдамском, Гёйчайском, Гаджигабульском районах и Ясамальском районе Баку.

Была представлена информация о работе, проводимой по предупреждению попадания детей в государственные детские учреждения и обеспечению доступа детей и семей, находящихся в трудных жизненных условиях, к социальным услугам, деятельности детских садов.

В этом году в центре профессионально-трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями рынка труда будут организованы подготовительные курсы и кружки по ряду новых профессий. В этом году были усыновлены 22 ребенка, а работа по внедрению модели «приемная семья» привела к тому, что 9 детей уже отданы в приемные семьи.

Были упомянуты меры поддержки в отношении уязвимых групп, проекты, реализуемые с этой целью Центром социальной поддержки при министерстве, включая организацию совместных поездок детей-шехидов с матерями и их обучение, оказание психологической поддержки участникам войны, женщинам, пострадавшим от войны, организация для них тренингов личного роста.

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты, подведомственная министерству, предоставила статистическую сводку по направлению обследования и мониторинга, организованных тренингах для сотрудников министерств и ведомств, информацию о проводимых оценочных процессах, экспериментальных программах обсерватории.

На заседании были обсуждены проделанная работа по всем трем структурам и предстоящие задачи.