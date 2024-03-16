Байден созвонился с Нетаньяху

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг города Рафах на границе сектора Газа с Египтом, там может начаться операция израильской армии против боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события в Израиле и Газе, включая ситуацию в Рафахе и усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу», - отметили в пресс-службе, обещав позже предоставить детали разговора.