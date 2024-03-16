Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 20:57

Завершился визит Йенса Столтенберга в Баку, проходивший в рамках турне генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа. Каковы результаты? Наиболее обширная часть поездки генсека НАТО пришлась на Азербайджан, где Столтенберг встретился с президентом Ильхамом Алиевым, а также провел рабочие переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и главой Министерства обороны Закиром Гасановым. Накануне визита Столтенберга Джон Кирби, советник президента США по национальной безопасности, заявил, что на фоне активизации военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой лидеры G7 обсуждают возможность введения санкций против Ирана.

По словам Кирби, Белый дом рассматривает ряд вариантов, которые могут оказаться для Исламской Республики более болезненными, нежели раньше. Напомним в этой связи, что против России были введены в общей сложности более 18 тысяч (!!) рестрикций, то есть, в четыре раза больше, чем против Ирана за все 40 лет с момента Исламской революции. По мнению советника президента США, в отличие от России, Иран вряд ли справится с такими масштабами санкционного давления. В частности, в заявлении стран G7 сказано, что, если Тегеран начнет поставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, то реакция лидеров западного мира последует незамедлительно. По мнению экспертов, этот документ можно считать заочным предупреждением Тегерану, поскольку на данный момент спецслужбы ЕС и США не располагают данными о поставках России иранских баллистических ракет.

И в этой связи понятен традиционный интерес руководства НАТО к странам Южного Кавказа, в частности Азербайджану, как к вероятному плацдарму для мониторинга морских торговых коммуникаций между Россией и Ираном, учитывая, что данные спутниковой разведки далеко не всегда оказываются максимально точными. Со своей стороны, эти планы НАТО вряд ли вдохновят Азербайджан. Официальный Баку ждет от НАТО, в первую очередь, продуктивное содействие или поддержку в работе по обеспечению региональной безопасности в зоне границы с Арменией. Не имея информации о том, какие темы обсуждал Столтенберг за закрытыми дверями, мы можем анализировать лишь официальные выступления перед прессой генсека НАТО и представителей азербайджанской стороны. Судя по всему, руководство нашей страны довело до сведения высокого гостя цели и задачи внешней политики Азербайджанской Республики в отношении НАТО и стран ЕС. Рефреном на переговорах прозвучали три направления.

Столтенберг был в Баку и знает энергетику Йенс Столтенберг согласился с тем, что оптимальной базой позиционирования Азербайджана для Североатлантического альянса станет энергетическая поддержка: "...ваша страна играет все более важную роль в поставках ключевым союзникам НАТО в Европе газа, а в будущем и электроэнергии, - отметил, в частности, Столтенберг. - Вы играете важную роль в жизнеобеспечении наших обществ." Здесь весьма кстати пришелся опыт и знания генсека НАТО в его бытность министром энергетики Норвегии. Отметим также, что именно в этом статусе Столтенберг в 90-годы несколько раз посещал Баку. Напомним, что по итогам прошлого года Азербайджан вошёл в ведущую «пятерку» поставщиков трубопроводного газа в Европу. По данным за июль-сентябрь 2023 года, пропорция поставок выглядит следующим образом: Норвегия - 19 миллиардов кубометров (доля – 47 процента), Северная Африка – 8,6 миллиарда кубометров (21 процент), Россия - 7 миллиардов кубометров (17 процентов), Великобритания (3,3 миллиарда кубометров (8 процентов) и Азербайджан - 2,8 миллиарда кубометров (6,5 процента).

Постепенно доля Азербайджана будет наращиваться, в том числе, за счёт биржевых поставок СПГ со стороны SOCAR. Кроме того, к 2030-му году Азербайджан станет экспортером электроэнергии для стран черноморской Европы, вследствие чего значительное место в переговорах Ильхама Алиева и Йенса Столтенберга занимала тема конференции СОР29. Алиев о конструктивном, а не «французском» характере Ильхам Алиев проинформировал главу НАТО о стратегии развития возвращённых территорий. Потребности в инвестициях на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура эксперты оценивают в 32 миллиарда манатов (18,8 миллиарда долларов по текущему курсу). Это и есть та поддержка, которую, помимо задач по разминированию территорий страны (в 2024 году планируется очистить от мин 60 тысяч гектаров), Азербайджан ждет от стран НАТО. Как подчеркнул глава государства, процесс очистки пахотных полей и лесных угодий от мин необходимо ускорять, поскольку число жертв среди мирных жителей, начинающих хозяйственную деятельность на деоккупированных территориях, постоянно растет. И это могло бы стать полноценной задачей для структур НАТО, если они реально заинтересованы принять участие в этом архиважном для Азербайджана процессе.

Наконец, еще одна тема, на которой заострил внимание Йенс Столтенберг, касалась «трудных переговоров с Ереваном». По словам президента Ильхама Алиева: "…на сегодняшний день мы уже провели с армянскими коллегами семь (!) раундов обмена замечаниями по проекту мирного соглашения. Недавняя встреча министров иностранных дел, а также переговоры заместителей премьер-министров по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование". В то же время, глава государства добавил: если в Ереване решат, что, ради набора политических очков для группы Пашиняна, настало время ужесточать позицию на переговорах, то обойтись без вмешательства европейских структур безопасности будет трудно. Однако это вмешательство/поддержка переговорного процесса между Баку и Ереваном должна носить конструктивный, а не "французский" характер с парными танцами в сторону, которую открыто поддерживает официальный Париж. Как заявил на встрече со Столтенбергом президент Ильхам Алиев, если Ереван принимает стратегию сближения с Североатлантическим альянсом, то в равной мере интересы Азербайджана должны учитываться. Другие варианты Баку не устраивают, поскольку они уже были, но ни к чему не привели. Азербайджан далек от Украины Как и следовало ожидать, выступая на брифинге в Баку, Йенс Столтенберг не мог не упомянуть о действиях НАТО по поддержке Украины: "...это страна-партнер НАТО, против которой Россия продолжает вести военную агрессию, - подчеркнул генсек. - Союзники по НАТО крайне обеспокоены последствиями продолжающейся войны и оказывают поддержку Украине. Я приветствую столь необходимую поддержку, которую Азербайджан оказывает Украине. Кроме того, учитывая нынешнюю крайне сложную ситуацию в Украине, эта страна очень нуждается в гуманитарной помощи." Напомним, что в июле 2023 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении из бюджета Министерству энергетики Азербайджана 7,6 миллиона долларов для оказания Украине гуманитарной помощи. За это время в Киев было отправлено пять партий грузов. В последнюю партию, сформированную в феврале 2024 года, вошли свыше 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 комплектов трансформаторных подстанций. В целом же, с 30 октября 2023 года в Украину колоннами из 107 грузовиков были отправлены более 3,3 миллиона метров электрических кабелей и проводов, а также 72 единицы трансформаторов и комплектных подстанций.