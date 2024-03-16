Сирия хочет еще больше усилить военные связи с Ираном

Вооруженные силы Сирии и Ирана должны укреплять сотрудничество на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас на встрече с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери в Тегеране.

«Мир изменился после операции «Наводнение Аль-Акса» (нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года), и необходимо по всем направлениям укреплять отношения между вооруженными силами Ирана и Сирии, которые являются [участниками] «Оси сопротивления», - приводит его слова агентство Tasnim.

Багери и руководитель сирийского оборонного ведомства расценили удары израильских ВВС по Сирии и Ливану как признак неспособности еврейского государства достичь своей цели.

16 марта министр обороны Сирии провел в Тегеране встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

В «Ось сопротивления» (силы исламского сопротивления) входят мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. К их числу относят палестинское движение ХАМАС, ливанскую партию «Хезболла», иракское ополчение «Исламское сопротивление Ирака», йеменское движение «Ансар Аллах».