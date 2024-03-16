США не будут поздравлять Путина
США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», - сказал Патель.
По его словам, в Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России ни свободными, ни справедливыми.
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