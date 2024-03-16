США не будут поздравлять Путина

США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», - сказал Патель.

По его словам, в Вашингтоне не считают состоявшиеся президентские выборы в России ни свободными, ни справедливыми.