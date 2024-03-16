Хикмет Гаджиев: Азербайджан выходит на новый уровень с Китаем

Азербайджан и Китай поддерживают традиционно дружественные и партнерские отношения, сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью АзерТАдж.

Хикмет Гаджиев напомнил, что на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках состоявшегося в Самарканде Саммита Шанхайской организации сотрудничества были поставлены стратегические задачи, связанные с достижением качественно нового уровня связей между двумя странами, определением новых направлений сотрудничества. В настоящее время связи между двумя странами получили всестороннее развитие. В целом развитие связей, дальнейшее углубление отношений с КНР, достижение их качественно нового уровня намечено как одно из приоритетных направлений.

Помощник президента сказал: «В рамках визита мы обсудили с китайскими коллегами вопросы развития связей между двумя странами, проведения, в первую очередь, политических консультаций, расширения торгово-экономических связей, а также сотрудничества в контексте Срединного коридора… Китайская сторона также проявляет большой интерес к данному проекту».

Напомнив о том, что в нынешнем году Азербайджан проведет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются развивающимися странами, представляющими Глобальный Юг. Китай имеет большой опыт в области зеленой энергии. На состоявшихся в Пекине встречах по этим вопросам были проведены обстоятельные обсуждения.