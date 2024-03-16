Столтенберг: Баку и НАТО готовят новый документ о сотрудничестве

«Мы работаем над согласованием нового рамочного документа сотрудничества между НАТО и Азербайджаном. Этот документ будет базироваться на вопросах взаимодействия, здесь главной целью является совместная работа по адаптации Вооруженных сил Азербайджана к стандартам НАТО», - сказал Столтенберг.

Азербайджан и НАТО работают над согласованием нового рамочного документа о сотрудничестве, заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг в интервью АзерТАдж.

Генсек НАТО добавил, что Азербайджан и Альянс придают большое значение вопросам военного образования, что будет способствовать развитию взаимной деятельности между сторонами.

«В то же время мы рассматриваем и другие направления, где можем развивать наше сотрудничество в будущем. Все это сблизит силы Азербайджана и НАТО, я думаю, это будет выгодно обеим сторонам», - считает генсек.

Столтенберг добавил, что у НАТО «есть несколько важных партнеров на Кавказе, поэтому этот регион очень важен для НАТО. НАТО и Евросоюз заинтересованы в дальнейшем развитии отношений со странами Южного Кавказа. Конечно, Грузия в этом отношении находится в иной позиции, она подала заявку на членство в НАТО».