Израильские военные уничтожили около 20 боевиков группировки ХАМАС, которые скрывались на территории больницы «Аш-Шифа» в городе Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию на территории больницы в понедельник утром и задержала десятки подозреваемых для допроса.

Галант указал, что операция в «Аш-Шифе» стала «еще одним шагом на пути победы над ХАМАС».

После начала операции Израиля в этой больнице во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность ситуацией, указав, что это «создает опасность для сотрудников сферы здравоохранения, пациентов и гражданских лиц».