Боевиков ХАМАС убили в больнице спецоперация Израиля; видео
Израильские военные уничтожили около 20 боевиков группировки ХАМАС, которые скрывались на территории больницы «Аш-Шифа» в городе Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию на территории больницы в понедельник утром и задержала десятки подозреваемых для допроса.
Галант указал, что операция в «Аш-Шифе» стала «еще одним шагом на пути победы над ХАМАС».
После начала операции Израиля в этой больнице во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность ситуацией, указав, что это «создает опасность для сотрудников сферы здравоохранения, пациентов и гражданских лиц».
Just outside the office of the director of Shifa Hospital, the IDF uncovered a designated room for Hamas terrorists to operate out of, with weapons and terror funds intended for distribution.— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 18, 2024
Hamas systematically abuses hospitals in Gaza for terrorism. pic.twitter.com/0n8MDrG2Qx
📹: terror funds discovered in Shifa Hospital pic.twitter.com/mio0IZACZ8— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 18, 2024