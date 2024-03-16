Путин анонсировал альтернативу Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин собирается проложить железную дорогу Ростов - Севастополь в обход Крымского моста. Об этом он заявил на концерте на Красной площади в Москве, приуроченном к 10-летию аннексии Крыма.

По словам Путина, уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска (украинские города, оккупированы РФ - ред.), которая в дальнейшем поведет в Крым до Севастополя.

«Это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — пояснил Путин.