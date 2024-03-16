Эрдоган подтвердил: Турция проведет операции в Ираке и Сирии
Летом Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит работу в сфере антитеррора в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не допустим создания террористического государства у наших границ вне зависимости от того, чьим проектом это является. Летом этого года мы возьмем под свой полный контроль безопасность границы с Ираком. И мы обязательно закончим незавершенную работу в Сирии», - заявил Эрдоган, выступая перед военнослужащими в Анкаре.
Турецкий лидер вновь указал на решительность его страны добиться окончательного решения в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее сирийскими ответвлениями. Для этого летом, как считается, армия Турции может провести крупную трансграничную операцию, в том числе с участием сухопутных соединений в Ираке и Сирии.
Эрдоган также отметил, что у Турции «более чем достаточно боеприпасов и вооружения, чтобы обеспечить армии успех в борьбе с террористами». Он напомнил, что 30 лет назад страна почти не производила оружие и вынуждена была покупать его, а Америка и Запад не давали Турции «нормальных пистолетов, хотя и являлись союзниками». Теперь же, по словам Эрдогана, «они сами стоят в очереди за турецким вооружением».