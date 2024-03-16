Эрдоган подтвердил: Турция проведет операции в Ираке и Сирии

Летом Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит работу в сфере антитеррора в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не допустим создания террористического государства у наших границ вне зависимости от того, чьим проектом это является. Летом этого года мы возьмем под свой полный контроль безопасность границы с Ираком. И мы обязательно закончим незавершенную работу в Сирии», - заявил Эрдоган, выступая перед военнослужащими в Анкаре.