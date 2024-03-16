В «братской» Сербии проголосовали против Путина

В столице Сербии, Белграде, и столице Черногории, Подгорице, президент РФ Владимир Путин получил наименьшее количество голосов среди всех зарубежных пунктов голосования, сообщает «Агентство» со ссылкой на данные ЦИК.

В Белграде 10,84% поддержали действующего главу российского государства, тогда как в Подгорице — всего 8,41% голосующих. На предыдущих выборах в 2018 году Путина в столице Сербии поддержали 83,14% избирателей, а в столице Черногории — 66,74%.

Данные с участков за рубежом зафиксировали поражение Владимира Путина более чем в 10 крупных городах, среди которых Алматы, Барселона, Буэнос-Айрес, Гаага, Ереван, Лондон, Лиссабон, Нью-Йорк.

«В целом по всем зарубежным избирательным участкам Путин набрал 72,3% против 85,02% в 2018 году. Если в прошлые выборы данные с зарубежных участков превосходили итоговый результат по всей стране, то в этом году, наоборот, результат с зарубежных участков ниже, чем в целом по стране», — отмечает «Агентство».