НАТО за долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией

НАТО не посредник в переговорах между Азербайджаном и Арменией, но выступает за долгосрочный мир между этими станами, заявил генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг.

«Долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией очень важен. В ходе нашей вчерашней встречи президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Армения близки к миру как никогда, и я это полностью поддерживаю», - заявил Столтенберг в интервью AzTV.

Генсек НАТО добавил, что установление мира будет способствовать экономическому развитию региона. «НАТО не посредник в проводимых переговорах, но поддерживает долгосрочный мир, поскольку это очень важно и для региональной, и для глобальной безопасности и стабильности. Мир необходим для будущего процветания, так как мирные условия облегчают экономическое развитие», - подчеркнул генсек НАТО.