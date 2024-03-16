Путин и Эрдоган поздравили друг друга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с переизбранием на пост президента России.

В ответ Путин поздравил турецкого лидера и весь мусульманский народ республики со священным месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона», — говорится в сообщении.